Varnostni svet ZN obsodil napade uporniške skupine M23 v DR Kongo

New York, 20. junija - Varnostni svet ZN je danes v izjavi za tisk najostreje obsodil napade uporniške skupine M23 in napade z Islamsko državo (IS) povezanih skupin v DR Kongo. Varnostni svet je med drugim opozoril, da je ofenziva M23 proti mestu Kanyabayonga v tednu dni pregnala z domov že 350.000 ljudi.