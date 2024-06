Policija bo preverila ravnanje policistov ob primeru homofobnih napadov v Mariboru

Maribor, 20. junija - Po dogodkih v mariborski knjigarni Mariborka, kjer so bili v zadnjih dneh deležni več primerov homofobnih žalitev, napadov in groženj, policisti še zbirajo obvestila. Ob tem zatrjujejo, da imajo ničelno toleranco do takšnih ravnanj, navedbe, ki se nanašajo na neustrezno ravnanje policistov, pa bodo preverili.