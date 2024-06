Iznad vhoda knjigarne Mariborka nasilno odstranili mavrično zastavo

Maribor, 18. junija - V knjigarni Mariborka, ki je last založbe VigeVageKnjige, so v začetku junija, ki je tudi mesec ponosa, nad vhodom izobesili mavrično zastavo skupnosti LGBT. Neznanec pa je v torek okoli 14. ure zastavo nasilno odtrgal in po dejanju pobegnil, so pojasnili pri založbi VigeVageKnjige.