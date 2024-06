Iz knjigarne Mariborka poročajo o novih primerih agresivne homofobije

Maribor, 19. junija - Zaposleni in obiskovalci mariborske knjigarne Mariborka, ki je last založbe VigeVageKnjige, so bili v zadnjih dneh s strani skupin mladih moških deležni več primerov homofobnih žalitev, verbalnih napadov, groženj in šikaniranj, so sporočili iz omenjene založbe. Že drugič ta teden je nekdo poskusil tudi odstraniti mavrično zastavo nad vhodom.