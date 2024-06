Pregled - šport, 19. 6. (sreda)

Ljubljana, 19. junija - Pregled športnih dogodkov v Sloveniji in svetu v sredo, 19. junija.

LJUBLJANA - Na današnjih tekmah evropskega nogometnega prvenstva sta se Albanija in Hrvaška razšli z neodločenim izidom 2:2, Nemčija je z 2:0 premagala Madžarsko in si že zagotovila nastop v izločilnih bojih, neodločeno je bilo tudi na tekmi med Škotsko in Švic, izid je bil 1:1.

MÜNCHEN - Slovenska nogometna reprezentanca bo v četrtek ob 15. uri v Münchnu igrala drugo tekmo na evropskem prvenstvu v Nemčiji. Tekmec bo Srbija. Slovenci se zavedajo, da jim zmaga praktično že prinaša izločilne boje, tako da so misli usmerjene tudi v tri točke, a z zavedanjem, da bo na drugi strani kakovosten tekmec. Kot je na novinarski konferenci pojasnil selektor Matjaž Kek, je za boj s Srbi dobil nekaj informacij tudi z zadnjih medsebojnih tekem iz lige narodov pred dvema letoma. Večkrat je poudaril, da se zavedajo, kako kakovostna je srbska vrsta, in tudi to, da že uvrstitev na lestvici Mednarodne nogometne zveze potrjuje del tega. Srbija je 33., Slovenija 57.

BEOGRAD - Plavalka ravenskega Fužinarja Janja Šegel se bo v četrtek na EP v Beogradu borila za kolajno na 200 m prosto. V polfinalu je Korošica z 1:58,30 dosegla peti izid. Štafeta na 4 x 100 m prosto je osvojila sedmo mesto.

INDIANAPOLIS - Ameriška plavalka Regan Smith je nova svetovna rekorderka v plavanju na stometrski razdalji hrbtno. Dvaindvajsetletnica je nov svetovni rekord, ta znaša 57,13 sekunde, plavala v finalu ameriških olimpijskih kvalifikacij v Indianapolisu v ameriški zvezni državi Indiana.

LJUBLJANA - Slovenski košarkarski reprezentanci bosta pod košem v prihodnje močnejši za dva posameznika. Slovensko državljanstvo sta prejela Američana Josh Nebo in Jessica Shepard, so sporočili iz KZS. Shepard še nekaj časa loči do prvega snidenja z novimi soigralkami, Nebo pa se bo moški vrsti pridružil čez nekaj dni. Šestindvajsetletni, 207 centimetrov visoki center je bil v minuli sezoni eden ključnih igralcev Maccabi Tel Aviva.

MIAMI - V severnoameriški hokejski ligi NHL še ni znan zmagovalec letošnjega prvenstva. Kanadski kolektiv Edmonton Oilers je pod vodstvom Connorja McDavida ohranil živo upanje za naslov prvaka v finalni seriji NHL. V gosteh pri Florida Panthers je Edmonton dobil peto tekmo serije s 5:3 ter v obračunu na štiri zmage izsilil šesto tekmo.