Akos bo ob prevzemu T-2 dodatno spremljal trg

Ljubljana, 19. junija - Zakon o elektronskih komunikacijah ob prodaji operaterja ne predvideva soglasja Agencije za komunikacijska omrežja in storitve RS (Akos), bo pa ta v primeru, da do napovedane prodaje družbe T-2 družbi Telemach Slovenija pride, spremljala razvoj trga in po potrebi prilagodila regulatorne ukrepe, so STA povedali v Akosu.