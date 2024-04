Krč za STA: Za stečaj T-2 ni podlage, SDH zlorablja postopek

Ljubljana, 26. aprila - SDH s predlogom za stečaj družbe T-2 zlorablja institut stečaja, da bi zakril svoje napake in dosegel prodajo T-2 kot poslovne celote, ker se z zastavljenim premoženjem ne more poplačati, je za STA dejal prokurist in lastnik T-2 Jurij Krč. Meni, da sodišče ob upoštevanju vseh dejstev ne bi smelo začeti stečaja. Narok bo predvidoma maja.