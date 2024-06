Telemach bi prevzel tudi vse obveznosti T-2

Ljubljana, 19. junija - Telemach Slovenija bi ob prevzemu večinskega deleža telekomunikacijskega operaterja T-2 zagotovil, da bo T-2 izpolnjeval svoje obveznosti, pravijo v Telemachu in dodajajo, da to vključuje tudi obveznost do SDH. Ta je zaradi dolga T-2 vložil zahtevo za stečaj, narok za začetek postopka je razpisan za četrtek, a si ves čas prizadeva za dogovor.