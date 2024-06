Učenec hudo poškodoval osmošolca, njegovo stanje naj bi bilo resno

Brežice, 10. junija - Na Osnovni šoli Velika Dolina v občini Brežice je zjutraj eden od romskih učencev v razredu napadel osmošolca in ga hudo poškodoval. Napadeni učenec je bil zaradi poškodb in šoka odpeljan v Splošno bolnišnico Brežice, njegovo stanje je resno, so na družbenem omrežju Facebook zapisali na Občini Brežice.