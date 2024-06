V ljubljanskem Konzorciju razstavili Unicefove punčke iz cunj iz slovenskih vrtcev

Ljubljana, 19. junija - V Konzorciju Mladinske knjige v Ljubljani so danes odprli razstavo Unicefovih punčk iz cunj, ki so jih v iztekajočem se šolskem letu izdelali otroci z vzgojiteljicami v vrtcih po vsej Sloveniji. Z donacijo za posamezno punčko lahko cepijo enega otroka v državi v razvoju proti osmim otroškim nalezljivim boleznim, so pojasnili na Unicefu.