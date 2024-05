Na Slovesni dan prostovoljstva podelili nagrade najbolj zaslužnim prostovoljcem

Kočevje, 21. maja - Slovenska filantropija in Združenje za promocijo prostovoljstva sta danes na Slovesni dan prostovoljstva v Kočevju podelila nagrade najbolj zaslužnim prostovoljcem in prostovoljskim projektom. Naj prostovoljka je črnjanska županja Romana Lesjak, naj prostovoljec pa policist-kriminalist v Trbovljah Timotej Funkel, so sporočili organizatorji.