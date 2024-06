Merkur in Plenitude v postavitev 62 polnilnic za električna vozila

Naklo, 19. junija - Podjetji Merkur in Plenitude sta sklenili strateško partnerstvo za postavitev 62 polnilnih postaj za električna vozila pred Merkurjevimi trgovskimi središči po vsej Sloveniji. Prve polnilne postaje bodo na 24 lokacijah na voljo do konca letošnjega leta, preostale bodo postavili predvidoma do začetka leta 2026.