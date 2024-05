Petrol v postavitev e-polnilnic za težka vozila

Ljubljana, 27. maja - Petrol je na enem od svojih prodajnih mest uspešno izvedel testno polnjenje dveh električnih avtobusov LPP. To predstavlja pomemben korak v razvoju e-mobilnosti v segmentu težkih vozil, so sporočili iz Petrola, kjer so napovedali postavitev takšnih polnilnic v Sloveniji in na Hrvaškem.