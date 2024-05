Telekom Slovenije odslej tudi s polnilnimi omrežji za podjetja

Ljubljana, 30. maja - Telekom Slovenije je v ponudbo dodal celovito rešitev pametnega polnilnega omrežja za podjetja, ki želijo elektrificirati svoj vozni park. Rešitev na ključ je modularna ter lahko vključuje vse od namestitve in vzdrževanja polnilnic do napredne programske opreme za upravljanje in optimizacijo porabe energije, so danes sporočili iz družbe.