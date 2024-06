Novak na posvetu pozval k sonaravnemu urejanju voda

Ljubljana, 19. junija - Vode bo treba v prihodnje urejati sonaravno, je na današnjem posvetu v Ljubljani poudaril minister za naravne vire in prostor Jože Novak. Takšne rešitve so po njegovih besedah praviloma celo cenejše. Kot je dodala direktorica direkcije za vode Neža Kodre, gre pri sonaravnem urejanju voda za dolgo znane in preverjeno učinkovite rešitve.