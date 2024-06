Pregled - šport, 18. 6. (torek)

LJUBLJANA - Slovenska moška odbojkarska reprezentanca si je po zmagi nad Argentino s 3:0 (23, 22, 27) na prvi tekmi turnirja lige narodov v Ljubljani zagotovila nastop na letošnjih poletnih olimpijskih igrah v Parizu. Slovenija bo v četrtek igrala proti Kubi, v soboto proti Italiji, za konec pa še v nedeljo proti Srbiji. Poleg slovenskih odbojkarjev so si nastop v Parizu v ekipnih športnih zagotovili tudi slovenski rokometaši in rokometašice, možnosti za to imajo tudi košarkarji na bližnjem kvalifikacijskem turnirju med 2. in 7. julijem v Pireju.

BOSTON - Košarkarji Boston Celtics so novi prvaki severnoameriške lige NBA. Na peti tekmi finala končnice so s 106:88 premagali Dallas Mavericks slovenskega asa Luke Dončića in v seriji slavili s 4:1 v zmagah za 18. naslov v zgodovini lige NBA. Dončić je na zadnji tekmi sezone prek luže dosegel 28 točk, 12 skokov in pet podaj. Dončić je letos postal šesti slovenski košarkar z nastopom v finalu, prstan pa so doslej osvojili Rašo Nesterović (2005) ter Beno Udrih (2005, 2007) s San Antonio Spurs, Saša Vujačić (2009, 2010) z Lakers in Vlatko Čančar lani z Denver Nuggets. Dončić je bil statistično gledano daleč najboljši slovenski košarkar doslej v finalih, v povprečju je v 38,8 minute dosegel 29,2 točke, 8,8 skoka in 5,6 podaje na tekmo.

WUPPERTAL - Slovenska nogometna reprezentanca je v svoji bazi v Wuppertalu opravila še en trening pred sredinim odhodom v München, kjer jo v četrtek ob 15. uri čaka obračun s Srbijo na evropskem prvenstvu. V slovenskem taboru si želijo zmago, saj bi jih ta zelo približala izločilnim bojem. Slovenci so od tekme z Dansko, z njo so v nedeljo igrali 1:1, dobršen del časa namenili regeneraciji.

LEIPZIG - Nogometna reprezentanca Portugalske je v tekmi 1. kroga na evropskem prvenstvu v Nemčiji v skupini F v Leipzigu premagala Češko z 2:1 (0:0). V prvi tekmi skupine je Turčija premagala Gruzijo s 3:1. Portugalska je sicer imela terensko premoč in izrazito prednost pri posesti žoge, toda prva je zadela Češka. Za 1:0 je v 63. minuti zadel Lukaš Provod. Portugalci so izenačili po avtogolu Robina Hranača sedem minut pozneje, zmagoviti zadetek je dosegel Francisco Conceicao v drugi minuti sodnikovega dodatka. Na današnji prvi tekmi v Dortmundu so za Turke zadeli Mert Muldur (25.), Arda Güler (65.) in Kerem Akturkoglu (90.+7), za Gruzijo pa Georges Mikautadze (32.).

BEOGRAD - Slovenski plavalci so v torkovem popoldanskem programu evropskega prvenstva v Beogradu osvojili 12. in 15. mesto. Prvo je pripadlo Primožu Šenici Pavletiču na 200 m hrbtno, drugo pa Tini Čelik na 100 m prsno. Slednji se je glede na jutranji dosežek 1:08,36 nasmihal tudi finale.

LJUBLJANA - Slovenska košarkarska reprezentanca v Ljubljani nadaljuje priprave na kvalifikacijski turnir za olimpijske igre, še vedno pa ni jasno, ali se ji bo pridružil tudi prvi zvezdnik Luka Dončić, ki je danes ponoči po slovenskem času končal nastope v finalu lige NBA. Dončić je po porazu na peti tekmi finala z Bostonom priznal, da je fizično načet od ostrega ritma tekem in nasprotnikove obrambe, ter dodal, da bo odločitev o nastopu v slovenski reprezentanci sporočil čez dva dni, ko ga v ZDA čakajo medijske obveznosti. Zaradi poškodbe stopala je reprezentanco zapustil Tibor Mirtič. Poškodoval se je na ponedeljkovem večernem treningu, naslednje jutro je opravil zdravniški pregled, ki je pokazal stresni zlom druge stopalnice desne noge.

TURKU - Lia Apostolovski je na atletskem mitingu v Turkuju na Finskem v močni konkurenci zasedla tretje mesto z rekordom sezone 1,91 m v skoku v višino. Druga slovenske predstavnica Anita Horvat je bila sedma v teku na 800 m (2:01,24).

BERN - Slovenska kolesarka Urška Žigart (Liv AlUla Jayco) je na dirki po Švici v skupnem seštevku zasedla deveto mesto. To je ena njenih najboljših uvrstitev na preizkušnjah svetovne serije. Švicarsko pentljo je sicer prepričljivo dobila Nizozemka Demi Vollering (SD Worx-Protime).