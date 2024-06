Pregled - svet, 18. 6. (torek)

BRUSELJ - Voditelji držav članic na ponedeljkovih neformalnih pogovorih niso dosegli dogovora o razdelitvi vodilnih položajev v institucijah EU po nedavnih evropskih volitvah, je sporočil predsednik Evropskega sveta Charles Michel. Izrazil je prepričanje, da se bodo dogovorili do konca meseca, ko bo potekal še formalni vrh EU.

BRUSELJ - Madžarski premier Viktor Orban je po pogovoru z odhajajočim nizozemskim premierjem Markom Ruttejem sporočil, da Madžarska podpira njegovo kandidaturo za generalnega sekretarja zveze Nato. Podporo mu je izrekla tudi Slovaška. Odprta ostaja samo še podpora Romunije, katere predsednik Klaus Iohannis se prav tako poteguje za položaj.

MOSKVA - Ruski predsednik Vladimir Putin je prispel na obisk v Pjongjang, pred katerim je pozdravil severnokorejsko podporo Rusiji v vojni v Ukrajini. V pismu, objavljenem v severnokorejskem državnem časopisu Rodong Sinmun, se je severnokorejskim oblastem zahvalil tudi za podporo pri drugih pomembnih mednarodnih vprašanjih.

BUDIMPEŠTA - Madžarska je predstavila prioritete šestmesečnega predsedovanja Svetu EU, ki ga bo Madžarska 1. julija prevzela od Belgije in ki bo potekalo pod sloganom "Naredimo Evropo spet veliko". Med sedmimi prioritetami bodo gospodarska konkurenčnost, krepitev obrambne industrije in širitev.

BRUSELJ - Politična skupina desnosredinske Evropske ljudske stranke (EPP) v Evropskem parlamentu se je sestala na ustanovnem srečanju, na katerem so sprejeli 14 novih članov. Med njimi so tudi novoizvoljeni poslanci iz vrst stranke madžarskega opozicijskega politika Petra Magyarja. EPP bo tako v novem sklicu imela 189 članov.

ŽENEVA - Število civilnih smrtnih žrtev oboroženih spopadov po svetu se je lani povečalo za 72 odstotkov, je ob začetku zasedanja Sveta Združenih narodov za človekove pravice izpostavil visoki komisar ZN za človekove pravice Volker Türk. Ob tem je opozoril na milijardni primanjkljaj financiranja humanitarne pomoči.

BRUSELJ/WASHINGTON - Natovo smernico porabe dveh odstotkov BDP za obrambo bo letos doseglo 23 članic, kaže najnovejše poročilo, ki ga je v ponedeljek objavilo zavezništvo. 23 članic, ki dosega smernico dvoodstotne porabe, predstavlja bistven porast v primerjavi s februarskim poročilom, ko so projekcije kazale, da bo ta cilj doseglo 18 držav članic.

WASHINGTON/PEKING - Predsednik ZDA Joe Biden je v ponedeljek gostil generalnega sekretarja Nata Jensa Stoltenberga, s katerim sta izrazila zadovoljstvo ob večjih izdatkih med članicami. Stoltenberg je še posvaril Kitajsko, da se bo soočila s posledicami, če bo še naprej podpirala Rusijo. V Pekingu so Nato pozvali, naj "preneha prelagati krivdo" za vojno v Ukrajini na druge.

BEJRUT - Ameriški posebni odposlanec Amos Hochstein se je po obisku v Izraelu v Bejrutu pogovarjal o deeskalaciji razmer na meji med Izraelom in Libanonom, kjer od začetka vojne v Gazi 7. oktobra lani poteka obstreljevanje med izraelskimi silami in libanonskim oboroženim gibanjem Hezbolah. Izraelski zunanji minister Izrael Kac je Hezbolah posvaril pred uničenjem v primeru vojne.

PARIZ - Vodja francoske skrajno desne stranke Nacionalni zbor (RN) Jordan Bardella je dejal, da ne želi zasesti položaja predsednika vlade, če ne bo prepričan, da bo imel v parlamentu absolutno večino. Nacionalni zbor sicer računa na zmago na bližajočih se parlamentarnih volitvah, ki bodo potekale 30. junija in 7. julija.

KIJEV - Ukrajinska vojska je po lastnih navedbah ponoči izvedla napad z brezpilotnimi letalniki na več naftnih rezervoarjev v bližini mesta Azov na jugu Rusije. Napadeni rezervoarji so zagoreli, požar pa se po navedbah ruskih oblasti razteza na površini okoli 3200 kvadratnih metrov.

BERLIN - Nemški organi pregona so lani zabeležili rekordno število politično motiviranih kaznivih dejanj in kaznivih dejanj, ki so jih zagrešili skrajneži, piše v novem poročilu nemške obveščevalne agencije. To prav tako opozarja na porast vohunskih in kibernetskih aktivnosti v Nemčiji, ki jih izvajata Rusija in Kitajska.

MÜNCHEN - Na višjem deželnem sodišču se je začel sodni proces proti osmim domnevnim članom ekstremistične skupine Državljani rajha, ki naj bi načrtovala nasilno strmoglavljenje nemške vlade. Osumljenci so obtoženi ustanovitve in članstva v teroristični organizaciji ter načrtovanja veleizdaje. Gre za tretji sodni proces proti skupini.

BANGKOK - Tajski senat je s prepričljivo večino podprl zakon, v skladu s katerim bodo odslej v državi dovoljene poroke istospolnih parov. Tajska je tako postala šele tretja azijska država, ki je legalizirala poroke istospolnih parov.

SEUL - Več deset severnokorejskih vojakov je za krajši čas prečkalo mejo z južno sosedo, od koder so se umaknili po opozorilnih strelih južnokorejskih varuhov meje. Gre za drugi tak incident v manj kot dveh tednih, po prepričanju južnokorejskega generalštaba pa je v obeh primerih do prestopa strogo zastražene meje prišlo nenamerno.

PARIZ - Umrla je francoska filmska zvezdnica Anouk Aimee. Stara je bila 92 let. V svoji filmski karieri je nastopila v več kot 80 filmih. V 60. letih minulega stoletja je veljala za ikono francoske elegance.

ZAGREB - Zagrebški klinični center KBC je javil, da se je v zadnjih dveh mesecih in pol pri njih z legionelo okužilo šest pacientov, trije pa so umrli. Za zdaj še ni znano, ali je bila smrt pacientov neposredno povezana z legionelo. Prav tako še ni znano, ali so se okužili v bolnišnici ali izven nje.