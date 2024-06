Golob v DZ tudi o odpravi posledic poplav

Ljubljana, 17. junija - Prednostne naloge pri fizični odpravi posledic lanskih katastrofalnih poplav, to je povečanje pretočnosti vodotokov in obnova prizadete infrastrukture, so v celoti opravljene, kar je po besedah premierja Robert Goloba velik uspeh. Si pa želi, da bi bili postopki za preselitev ljudi s prizadetih območij hitrejši.