Sanacijski projekti v ravenski občini v polnem teku, porušili kulturni center

Ravne na Koroškem, 4. oktobra - Lanska neurja so v Občini Ravne na Koroškem povzročila za okoli 50 milijonov evrov ocenjene škode. Sanacije cest in plazov so v teku in nekatere tudi že zaključene. Finančno največji sanacijski projekt pa bo gradnja novega kulturnega centra v ocenjeni vrednosti šest milijonov evrov. Stari objekt so že porušili, novega naj bi zgradili do leta 2026.