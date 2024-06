Pregled - šport, 16. 6. (nedelja)

Ljubljana, 16. junija - Pregled športnih dogodkov v Sloveniji in svetu v nedeljo, 16. junija.

STUTTGART - Slovenska nogometna reprezentanca je na svoji uvodni tekmi evropskega prvenstva v Stuttgartu igrala neodločeno 1:1 z Dansko. Gol za Slovenijo je dosegel Erik Janža v 77. minuti.

GELSENKIRCHEN - Angleška nogometna reprezentanca je v prvem krogu evropskega prvenstva v Nemčiji danes v Gelsenkirchnu premagala Srbijo z 1:0 (1:0) in se zavihtela na prvo mesto v skupini C, v kateri igrata še Slovenija in Danska.

NOVO MESTO - Italijan Giovanni Aleotti, član Bora-hansgrohe, je zmagovalec 30. kolesarske dirke po Sloveniji. V zadnji etapi od Šentjerneja do Novega mesta je ubranil majhno prednost pred Špancem Pellom Bilbaom. Najboljši Slovenec skupno je bil Domen Novak na 12. mestu.

MILANO - Slovenski zvezdnik motokrosa Tim Gajser je zmagovalec velike nagrade Italija v svetovnem prvenstvu razreda MXGP. Sedemindvajsetletnik je dobil prvo vožnjo, drugo pa po padcu končal na drugem mestu. Vseeno je izkoristil smolo Španca Jorgeja Prada, ki je v drugo padel in ostal brez točk.

LJUBLJANA - Japonka Hina Hayata in Brazilec Hugo Calderano sta zmagovalca namiznoteniškega turnirja WTT Star Contender v ljubljanski dvorani Tivoli z nagradnim skladom 233.200 evrov. Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Jorgić se je v posamični konkurenci poslovil v prvem nastopu v drugem krogu.

STUTTGART - Nova številka ena britanskega tenisa Jack Draper je v Stuttgartu osvojil prvi turnir serije ATP. V finalu je bil boljši od nekdanjega finalista Wimbledona Mattea Berrettinija iz Italije. Po dobrih dveh urah igre je slavil s 3:6, 7:6 in 6:4.

NOTTINGHAM - Britanka Katie Boulter je na turnirju WTA 250 v Nottinghamu ubranila lanski naslov in ohranila stoodstotni izkupiček v finalih. Tokrat je bila boljša od Čehinje Karoline Pliškove s 4:6, 6:3, 6:2.

HERTOGENBOSCH - Rusinja Ljudmila Samsonova je zmagovalka travnatega turnirja WTA 250 na Nizozemskem. V finalu je po dveh urah in pol premagala Kanadčanko Bianco Andreescu s 4:6, 6:3 in 7:5.

HERTOGENBOSCH - Avstralec Alex De Minaur je zmagovalec teniškega turnirja ATP v nizozemskem Hertogenboschu. Prvi nosilec je v finalu s 6:2 in 6:4 premagal Sebastiana Kordo, sedmega igralca turnirja iz ZDA.

EDMONTON - Hokejisti Edmonton Oilers so na četrti tekmi finala severnoameriške lige NHL doma z 8:1 nadigrali Florido Panthers ter znižali izid v zmagah na 1:3. Do osvojitve Stanlyjevega pokala tekmece iz Floride še vedno loči le še ena zmaga.