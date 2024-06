Pregled - svet, 16. 6. (nedelja)

BERN - Voditelji 80 držav od 93 sodelujočih so s skupno izjavo končali mirovno konferenco o Ukrajini. Izjava pravi, da sta za dosego miru nujna sodelovanje in dialog med vsemi stranmi, Rusija pa mora zagotoviti neodvisnost in ozemeljsko celovitost Ukrajine. Voditelji so poudarili tudi nedopustnost uporabe jedrskega orožja in izkoriščanja prehranske varnosti v vojne namene ter nujnost izmenjave vojnih ujetnikov. Sklepna izjava sicer ne omenja načrtov za naslednjo konferenco, ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa želi čimprej novo srečanje. Več držav naj bi že izrazilo interes, da bi jo gostile, vodilna kandidatka za to vlogo pa naj bi bila Savdska Arabija.

MOSKVA/BERN - Rusija je pozvala ukrajinske oblasti, naj razmislijo o umiku vojske z juga in vzhoda države in pristopu do mirovnih pogajanj. Potem ko je ruski predsednik Vladimir Putin v petek predstavil pogoje Moskve za začetek mirovnih pogajanj, je tiskovni predstavnik Kremlja dejal, da ne gre za ultimat, ampak za mirovni predlog. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski in zahodni voditelji Putinov predlog zavračajo. Francoski predsednik Emmanuel Macron je dejal, da mir ne more pomeniti kapitulacije Ukrajine.

TEL AVIV - Izraelska vojska je napovedala dnevne taktične prekinitve vojaških aktivnosti na jugu Gaze, da bi omogočila oskrbo območja s človekoljubno pomočjo. Pred tem je mednarodna javnost večkrat opozorila, da palestinsko prebivalstvo strada, ker Izrael tudi namerno onemogoča dostavo hrane in druge pomoči Gazi. Združeni narodi so pozdravili napoved, a opozorili, da so nujni konkretni ukrepi za sprostitev dostave pomoči Palestincem. Predstavnik urada ZN za usklajevanje humanitarnih dejavnosti je poudaril, da jih mora doseči več pomoči.

ROSTOV - Pripadniki Islamske države, ki v zaporu v Rostovu na jugu Rusije prestajajo zaporno kazen, so po navedbah vodstva zapora za talca vzeli dva paznika. V posebni akciji so ruske sile paznika osvobodile, ugrabitelje pa ubili. Števila ubitih niso sporočili. Po navedbah ruskih medijev naj bi talce zajelo šest domnevnih pripadnikov Islamske države. Ta je sicer prevzela odgovornost za teroristični napad na koncertno dvorano v Moskvi, v katerem je bilo marca ubitih 144 ljudi.

MEKA - Muslimanski verniki so v okviru petdnevnega romanja v Meko opravili tradicionalno kamenjanje hudiča v Mini. Med romanjem, ki poteka v ekstremni vročini, je umrlo najmanj 19 romarjev, več je pogrešanih. Jordansko zunanje ministrstvo je sporočilo, da je med umrlo 14 jordanskih romarjev, vsi zaradi vročinskega udara ob ekstremnem vročinskem valu. Še 17 jih pogrešajo. Iranski Rdeči polmesec je sporočil, da je med hadžem doslej umrlo pet vernikov iz Irana. Savdske oblasti doslej niso objavile podatkov o smrtnih žrtvah.