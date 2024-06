Pregled - šport, 15. 6. (sobota)

STUTTGART - Slovenska nogometna reprezentanca bo v nedeljo ob 18. uri v Stuttgartu začela nastope na svojem drugem evropskem prvenstvu v zgodovini. Tokrat se bo za uvod pomerila z Dansko. Matjaž Kek je pred obračunom poudaril, da bodo poskusili priti do ugodnega izida proti izjemno kakovostnemu tekmecu. Poudaril je, da bodo agresivnost, tek, igra v obe smeri, zvezna igra pomembni na jutrišnji tekmi, da se zoperstavijo Dancem.

SZEGED - Slovenski kajakašici Anja Osterman in Mia Medved sta na evropskem prvenstvu v sprintu na mirnih vodah v madžarskem Szegedu na 200 m med dvojicami osvojili srebrno kolajno. Boljši sta bili le Madžarki Blanka Kiss in Anna Lucz. V finalu na 200 m je med posamezniki nastopil tudi Anže Urankar in zasedel šesto mesto.

MAGGIORA - Slovenski motokrosist Tim Gajser je bil najboljši v kvalifikacijah pred nedeljsko dirko svetovnega prvenstva v italijanski Maggiori. V elitnem razredu MXGP je tako še nekoliko povečal naskok pred največjim tekmecem to sezono, svetovni prvak Španec Jorge Prado je bil danes le šesti in v seštevku zdaj zaostaja devet točk. Jan Pancar je bil v kvalifikacijah 11.

KRVAVEC - Španec Pello Bilbao je zmagovalec četrte, kraljevske etape dirke po Sloveniji. Na 147,2 km dolgi trasi od Škofljice do vrha Krvavca je bil najmočnejši v zadnjih 100 m vzpona. Ciljno črto je prečkal tri sekunde pred Britancem Paulom Doublom in še vedno vodilnim v skupnem seštevku Italijanom Giovannijem Aleottijem. Deveto mesto je zasedel najboljši Slovenec Domen Novak, ki je zaostal 17 sekund.

VAL DI SOLE - Slovenska gorska kolesarka Monika Hrastnik se je na četrti tekmi spusta za svetovni pokal v italijanskem Val di Soleju povzpela na stopničke. Na tretjem mestu je zaostala le za zmagovalko Britanko Tahnee Seagrave in drugouvrščeno Francozinjo Marine Cabirou. Za 30-letnico iz Lepe Njive je to prva letošnja uvrstitev na oder za zmagovalke.

KRAKOV - Slovenski kanuist Luka Božič je na tretji tekmi sezone svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah v Krakovu zasedel peto mesto. V finalu je nastopil tudi Žiga Lin Hočevar, sicer najhitrejši v polfinalu, ki se je na koncu moral zadovoljiti s šestim mestom. Zmagal je Francoz Jules Bernardet. V ženski konkurenci Slovenk ni bilo v finalu. Po kajaku je v kanuju še drugi dan zapored slavila Avstralka Jessica Fox.

NOVO MESTO - Mladinec Tom Teršek iz kranjskega Triglava je na atletskem mitingu v Novem mestu z zmago presenetil v metu kopja. Zelo se je približal magični meji 80 m, vrgel je 78,22 metra in se povzpel na peto mesto večne članske slovenske lestvice. Zmago je dosegla tudi mladinka celjskega Kladivarja Ela Velepec, ki je v skoku v višino skočila 1,82 m, Anej Čurin Prapotnik je na 100 m zmagal z 10,43 sekunde.

DORTMUND - Nogometna reprezentanca Italije je na evropskem prvenstvu v Nemčiji v skupini B premagala Albanijo z 2:1 (2:1). Na albanski strani je Nedim Bajrami zadel po le 23 sekundah, kar je nov rekord evropskih prvenstev. Italijani so odgovorili še v prvem delu, izenačil je Alessandro Bastoni (11.), za 2:1 je zadel Nicolo Barella v 16.

BERLIN - Španska reprezentanca je z zmago proti Hrvaški v skupini B začela nastope na evropskem nogometnem prvenstvu v Nemčiji. Španci, evropski prvaki v letih 1964, 2008 in 2012, so v Berlinu slavili s 3:0. Pod zadetke so se že v prvem polčasu podpisali Alvaro Morata, Fabian Ruiz in Dani Carvajal. Hrvati so v 80. minuti zapravili enajstmetrovko.

BERLIN - Španski nogometni reprezentant Lamine Yamal je danes postal najmlajši igralec z nastopom na evropskem prvenstvu. Yamal je začel tekmo španske reprezentance v uvodnem krogu EP proti Hrvaški v Berlinu in se tako pri 16 letih in 338 dneh starosti vpisal v evropsko nogometno zgodovino.

KÖLN - Nogometaši Švice so v uvodni sobotni tekmi evropskega prvenstva v Nemčiji v skupini A v Kölnu premagali Madžarsko s 3:1. Za Švico so danes zadeli Kwadwo Duah v 12., Michel Aebischer v 45. minuti in Breel Embolo v sodnikovem dodatku, za Madžarsko pa Barnabas Varga v 66.

PARIZ - Krovna olimpijska organizacija (Mok) je v soboto izdala prvi seznam športnikov iz Belorusije in Rusije, ki bodo lahko kot nevtralni udeleženci nastopili na bližnjih olimpijskih igrah v Parizu. Na njem je 11 Belorusov in 14 Rusov.

PINEHURST - Švedski golfist Ludvig Aberg je vodilni po drugem dnevu tretjega letošnjega turnirja major, odprtega prvenstva ZDA. Štiriindvajsetletnik je drugi dan končal z enim udarcem pod parom igrišča in s skupnimi petimi udarci pod parom vodi pred Američanoma Brysonom DeChambeaujem in Patrickom Cantlayjem ter Belgijcem Thomasom Detryjem.

BUDVA - Vratar črnogorske nogometne reprezentance Matija Šarkić je nenadoma umrl v stanovanju v Budvi, kjer je bival, poročanje črnogorskih medijev povzema hrvaška tiskovna agencija Hina. Ti še pišejo, da je 26-letniku nenadoma postalo slabo, prijatelji so takoj poklicali rešilca, a mu zdravniki niso rešili življenja.

DALLAS - Košarkarji Dallas Mavericks so na četrti tekmi finala lige NBA ob zaostanku z 0:3 v zmagah pripravili odločen odgovor proti moštvu Boston Celtics. Na domačem parketu so zmagali s 122:84 in keltom preprečili metlo ter serijo znova poslali v Boston, kjer bo peta tekma v noči s ponedeljka na torek. Luka Dončić je v treh četrtinah igre dosegel 29 točk.