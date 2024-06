Pregled - svet, 15. 6. (sobota)

BERN - Začela se je mirovna konferenca za Ukrajino, na kateri je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izrazil upanje, da se bo čim prej začrtala pot do pravičnega in trajnega miru za Ukrajino. Predloge, o katerih se bodo dogovorili, bo predstavil Rusiji, je napovedal. Tako kot že pred tem Ukrajina sta med drugim tudi nemški kancler Olaf Scholz in italijanska premierka Giorgia Meloni zavrnila predlog ruskega predsednika za končanje vojne.

BERN - Podpredsednica ZDA Kamala Harris je pred začetkom mirovne konference za Ukrajino v Švici napovedala več kot 1,5 milijarde dolarjev dodatne pomoči Kijevu. Ta bo namenjena predvsem za krepitev in zaščito ukrajinskega energetskega sektorja ter za humanitarno pomoč.

BARI - Skupina G7 je v petek v sklepni izjavi vrha v Italiji potrdila zavezanost podpori Ukrajini in pozvala k sprejetju premirja v Gazi. Na področju trgovine so bili voditelji kritični do Kitajske, ki so ji zagrozili z ukrepanjem proti nepoštenim praksam. Po burni razpravi o omembi pravice do splava ta v končno verzijo izjave ni bila vključena.

BRUSELJ - Veleposlaniki držav članic EU so se v petek dogovorili o pogajalskih okvirjih za pristopna pogajanja z Ukrajino in Moldavijo, ki se bodo s prvo medvladno konferenco začela 25. junija. Odločitev morajo sicer uradno potrditi še ministri EU na srečanju prihodnji teden, na Nizozemskem pa mora soglasje dati tudi parlament.

BRATISLAVA - Peter Pellgrini, tesen zaveznik slovaškega premierja Roberta Fica, je prisegel na položaj predsednika Slovaške. Obljubil je poenotenje močno politično razdeljene države, ki jo je nedavno pretresel še napad na predsednika vlade. Zagotovil je tudi, da bo Slovaška ostala trden del Evropske unije in zveze Nato, da pa je ne bo strah govoriti s svojim glasom.

STOCKHOLM/TEHERAN - V okviru izmenjave zapornikov je Iran izpustil dva švedska državljana, vključno z diplomatom EU Johanom Floderusom, je sporočil švedski premier Ulf Kristersson. Teheran pa je javil, da je bil izpuščen Hamid Nuri, nekdanji zaporniški uradnik, ki je na Švedskem zaradi sodelovanja v množičnih usmrtitvah v Iranu leta 1988 prestajal dosmrtno kazen.

PARIZ - Šest dni po sklicu predčasnih volitev, na katerih se zmaga obeta skrajno desnemu Nacionalnemu zboru, so v več francoskih mestih na poziv sindikatov, različnih združenj in levih strank, ki so se ta teden uspele združiti v t. i. novo ljudsko fronto, potekali protesti proti skrajni desnici. Udeležilo se jih je 250.000 ljudi.

LONDON - V Londonu se je odvila tradicionalna parada v počastitev rojstnega dne kralja Karla III., ki je tokrat čete pregledal iz kočije. Veliko oči je bilo ob tej priložnosti usmerjenih v princeso Kate, ki se je v javnosti pojavila prvič po diagnozi raka v začetku leta.

CAPE TOWN - Parlament v Južni Afriki je v petek za predsednika države za drugi mandat izvolil Cyrila Ramaphoso. Izvolitev sledi dogovoru o oblikovanju vlade narodne enotnosti, ki jo je po izgubi absolutne večine na volitvah konec maja sestavila stranka Afriški nacionalni kongres (ANC).

ŽENEVA/GAZA - Zahodni breg se sooča z vse hujšo zdravstveno krizo, h kateri prispevata porast nasilja in vse pogostejši napadi na zdravstveno infrastrukturo, je v petek opozorila Svetovna zdravstvena organizacija (WHO). V luči tega je pozvala k takojšnji zaščiti civilistov in zdravstvenega osebja. Na jugu območja Gaze je bilo ubitih osem izraelskih vojakov.

STOCKHOLM - Ruski bombnik Su-24 je v petek bližini otoka Gotland v Baltskem morju za kratek čas vstopil v švedski zračni prostor in ga zapustil šele, ko je Švedska aktivirala lovsko letalo JAS-39 Gripen, je sporočila švedska vojska. Incident je označila za nesprejemljiv in opozorila, da Moskva s tem ne spoštuje njene ozemeljske celovitosti.

MEKA - Več kot 1,5 milijona muslimanov se je podalo na goro Arafat, kjer je potekal vrhunec hadža, letnega romanja muslimanov v Meko v Savdski Arabiji. Romanje, ki se ga je na povabilo savdskih oblasti udeležilo tudi 2000 Palestincev, je potekalo v senci vojne v Gazi, zato je več vernikov na gori molilo za Palestince.

BERLIN - V mestu Wolmirstedt v zvezni deželi Saška-Anhalt je v petek napadalec zabodel več udeležencev zasebne zabave ob začetku nogometnega prvenstva v državi in tri huje ranil. Policija je v posredovanju napadalca ubila. Napadalec je bil po navedbah policije 27-letni Afganistanec, motiv za njegovo dejanje pa še ni znan.

GAZA - Zaradi napovedanih visokih valov in razburkanega morja bodo ameriške sile začasni pomol za dostavo humanitarne pomoči ob obali Gaze premestile v izraelsko pristanišče Ašdod, je v petek sporočila ameriška vojska. Pomol, ki je po poškodbi začel ponovno delovati šele prejšnji teden, bo vojska znova vzpostavila takoj, ko bo to dopuščalo vreme.