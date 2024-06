Pregled - šport, 14. 6. (petek)

MÜNCHEN - Nemška nogometna reprezentanca je uspešno začela domače evropsko prvenstvo, ki bo potekalo do 14. julija. Na uvodni tekmi prvenstva stare celine je v Münchnu zanesljivo s 5:1 (3:0) premagala Škotsko. Za zmago so zadeli mlada zvezdnika Florian Wirtz in Jamal Musiala ter Kai Havertz in rezervist Niclas Füllkrug. Avtogol je ob koncu dvoboja za 4:1 nesrečno zabil Antonio Rüdiger, piko na i nemški zmagi pa je postavil Emre Can v sodnikovem dodatku. Z visoko zmago države gostiteljice se je tako uradno začelo 17. evropsko prvenstvo, na katerem bo sodelovala tudi slovenska reprezentanca. V skupini C bo igrala z Dansko v nedeljo.

SZEGED - Slovenska kajakašica Špela Ponomarenko Janić je na evropskem prvenstvu v sprintu na mirnih vodah v madžarskem Szegedu zasedla četrto mesto na 200 m. Bron je zgrešila za vsega 27 tisočink sekunde. Izkušena 42-letna Primorka se je po uspešnem nastopu v kvalifikacijah neposredno uvrstila v finale, v njem pa za las ostala brez odličja. Slavila je domačinka Anna Lucz.

LJUBLJANA - Slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgić je v dvojicah skupaj s Hrvatom Tomislavom Pucarjem izgubil dvoboj s švedsko navezo Anton Källberg/Kristian Karlsson. Šveda sta bila boljša s 3:2 v nizih. Jorgić je tako končal nastope na letošnjem WTT Star Contenderju v Tivoliju, na katerem ni več slovenskih predstavnikov. Jorgić je izpadel v drugem krogu tudi med posamezniki, s 3:2 v nizih je bil boljših Kazahstanec Kiril Gerasimenko.

NOVA GORICA - Italijan Giovanni Aleotti (Bora-hansgrohe) je zmagovalec razgibane tretje etape kolesarske dirke po Sloveniji. Na trasi od Ljubljane do Nove Gorice (160,5 km) je slavil po napadu na spustu z Ravnice. Ciljno črto je prečkal 11 sekund pred zasledovalci. Slovenec Matej Mohorič (Bahrain-Victorious) ter njegov rojak Domen Novak (UAE Team Emirates) sta etapo končala na 33. in 17. mestu. V skupnem seštevku je vodstvo prevzel Aleotti.

BOLZANO - Slovenska gorska kolesarka Monika Hrastnik se je uvrstila v finale tekme za svetovni pokal v spustu v italijanskem Val di Soleju. Dosegla je osmi čas ter si zagotovila še sobotni nastop.

KRAKOV - Slovenska kajakašica Ajda Novak je na tretji tekmi sezone svetovnega pokala v poljskem Krakovu zasedla končno peto mesto. Mesto slabši je bil v finalu kajakašev Žiga Lin Hočevar.

CELJE - Trener rokometašev Celja Pivovarne laško v naslednjih dveh sezonah bo Portugalec Paulo Periera, sicer portugalski selektor, je danes sporočil celjski klub. Pereira od leta 2016 uspešno vodi moško rokometno reprezentanco Portugalske. Z njo je leta 2020 zasedel šesto mesto na evropskem prvenstvu, leta 2021 pa deveto mesto na olimpijskih igrah v Tokiu.

LJUBLJANA - Plavalka ljubljanske Olimpije Neža Klančar bo izpustila uvodne tekme evropskega prvenstva v plavanju v Beogradu. Prva favoritinja slovenske ekipe za visoka mesta se je okužila s koronavirusom in bo v Srbijo naknadno potovala le v primeru dobrega počutja in negativnega testa, je potrdil njen trener Tomaž Torkar.

BEOGRAD - Umetnostni plavalci so končali nastope na evropskem prvenstvu v Beogradu. Slovenki Karin Pesrl in Maša Avramovič sta se zadnji dan predstavili s tehnično sestavo v duetu, kjer sta s 13. mestom končali na koncu uvrščenih.

EDMONTON - Hokejisti Florida Panthers so v tretji tekmi finala severnoameriške lige NHL s 4:3 v gosteh ugnali Edmonton Oilers. Panterji so tako v seriji na štiri zmage povedli s 3:0 in so le še zmago oddaljeni od zgodovinskega prvega naslova te ekipe v Stanleyjevem pokalu.