Pregled - svet, 14. 6. (petek)

BARI - Predsednika ZDA Joe Biden in Ukrajine Volodimir Zelenski sta v četrtek ob robu vrha držav G7 podpisala dolgoročni varnostni sporazum med državama. Ta ureja sodelovanje med državama na vseh možnih ravneh, tudi glede vojaške opreme, usposabljanja in manevrov, ne predvideva pa pošiljanja ameriških vojakov v Ukrajino, niti ne vsebuje zavez za dobavo določenih oborožitvenih sistemov. Voditelji so se v skupni deklaraciji tudi sicer zavezali nadaljnji pomoči Kijevu, v zvezi z vojno v Gazi pa so podprli načrt za prekinitev ognja.

BARI/MOSKVA - Potem ko je skupina G7 dosegla politični dogovor o zagotovitvi 50 milijard ameriških dolarjev za Ukrajino z uporabo zamrznjenega ruskega premoženj, je ruski predsednik Vladimir Putin dejal, da gre za krajo. Ob tem je opozoril, da poteza ne bo ostala nekaznovana.

MOSKVA/KIJEV - Rusija bo nemudoma pristala na prekinitev ognja in začela mirovna pogajanja, če bo Ukrajina umaknila vojake iz regij Doneck, Lugansk, Herson in Zaporožje, ki si jih je sicer Moskva nezakonito priključila, in opustila svoja prizadevanja za vstop v zvezo Nato, je izjavil ruski predsednik Vladimir Putin. Ukrajina, ZDA in Nato so zavrnili takšno pogojevanje.

BRUSELJ - Obrambni ministri zveze Nato so se na zasedanju dogovorili o nizu možnih ukrepov za odzivanje na sabotaže, ki jih Rusija izvaja v članicah zavezništva, je sporočil generalni sekretar Nata Jens Stoltenberg. Ministri so obenem potrdili načrt, v skladu s katerim bo Nato prevzel vodilno vlogo pri usklajevanju zahodne pomoči Ukrajini. Usklajevanje bo potekalo pod Natovim poveljstvom v nemškem Wiesbadnu, kjer je sicer tudi vojaško oporišče ameriških sil v Evropi.

KIJEV/ROSTOV - Rusija je ponoči izstrelila več deset raket in dronov nad Ukrajino, pri čemer jih je ukrajinska vojska večino uspela prestreči. Podobno so iz ruske vojske sporočili, da so ponoči nad svojim ozemljem sestrelili 87 ukrajinskih dronov.

GAZA/BEJRUT - Izraelska vojska nadaljuje napade na območje Gaze, kjer je v današnjih napadih v enklavi ubila več kot 20 ljudi, hkrati pa se zaostrujejo razmere na meji med Izraelom in Libanonom. Z juga te države poročajo o smrti dveh civilistov in sedmih ranjenih v izraelskem napadu. V napadih izraelske vojske na Gazo je bilo doslej ubitih več kot 37.266 ljudi.

DUBLIN - Na Irskem so kot zadnja država članica EU končali štetje glasovnic z evropskih volitev, ki so v državi potekale pred enim tednom. Zmagovalki sta vladajoči liberalno konservativna Fine Gael in sredinska Fianna Fail, ki bosta imeli po štiri evropske poslance. Zeleni, ki so prav tako del koalicije, so izgubili oba sedeža.

BUDIMPEŠTA/MILANO - Italijansko aktivistko Ilario Salis, ki je obtožena napada na neonaciste v Budimpešti, so izpustili iz hišnega pripora na Madžarskem in se bo lahko vrnila v domovino, potem ko je na evropskih volitvah osvojila poslanski mandat in s tem poslansko imuniteto.

PARIZ - Vodja poslanske skupine skrajno desnega Nacionalnega zbora Marine Le Pen je napovedala, da bo njena stranka ob morebitni zmagi na predčasnih parlamentarnih volitvah v Franciji oblikovala vlado narodne enotnosti. Leve stranke so sicer v prizadevanjih, da bi ji to preprečile, že sklenile dogovor o sodelovanju.

CAPE TOWN - V Južni Afriki so pred prvo sejo novega parlamenta sprejeli dokončni dogovor o oblikovanju vlade narodne enotnosti. Parlament bo tako za predsednika predvidoma izvolil aktualnega predsednika Cyrila Ramaphoso. Njegov Afriški nacionalni kongres (ANC) je prvič po padcu apartheida izgubil absolutno večino in bil primoran iskati zaveznike. Dogovor je sklenil z drugouvrščenim desnosredinskim Demokratičnim zavezništvom (DA) Johna Steenhuisena, zulujsko nacionalistično Stranko svobode Inkatha (IFP) in več manjšimi strankami.

NEW YORK - Varnostni svet ZN je v četrtek s 14 glasovi za in vzdržanim glasom Rusije potrdil resolucijo, ki zahteva, da paravojaška skupina Sile za hitro podporo (RSF) nemudoma konča obleganje mesta Al Fašir v sudanskem Darfurju. Resolucija, ki jo je pripravila Velika Britanija, še izraža trdno podporo sudanski ozemeljski celovitosti in globoko zaskrbljenost zaradi bojev.

ADEN - Jemenski hutijevci so v četrtek z najmanj dvema raketama zadeli tovorno ladjo v Adenskem zalivu, nakar je izbruhnil požar. V napadu je bil huje poškodovan mornar, ki so ga oskrbeli in premestili na bližnjo ladjo, so sporočili iz ameriške vojske.

BARI - Papež Frančišek je kot prvi poglavar rimskokatoliške cerkve sodeloval na srečanju skupine G7. V zgodovinskem nastopu v južnoitalijanski deželi Apuliji je sodeloval na pogovoru o umetni inteligenci in v luči trajajočih oboroženih konfliktov pozval k prepovedi avtonomnega orožja, saj da stroj ne sme odločiti, da bo človeku vzel življenje.

AUSTIN - Delničarji proizvajalca električnih avtomobilov Tesla so v četrtek ponovno odobrili 56 milijard dolarjev vreden plačilni paket za izvršnega direktorja Elona Muska, potem ko je ameriško sodišče januarja razveljavilo dogovor, ki je bil prvotno odobren leta 2018. Delničarji so glasovali tudi za selitev uradnega sedeža podjetja iz Delawara v Teksas.

WASHINGTON - Bivši predsednik ZDA Donald Trump se je v četrtek prvič, odkar je bil obsojen zaradi ponarejanja poslovnih dokumentov, vrnil v predstavniški dom na srečanje z republikanskimi kongresniki, ki mu skušajo pomagati na novi poti do Bele hiše.