Italijansko aktivistko izpustili iz pripora na Madžarskem

Budimpešta/Milano, 14. junija - Italijansko aktivistko Ilario Salis, ki je obtožena napada na neonaciste v Budimpešti, so danes izpustili iz hišnega pripora na Madžarskem in se bo lahko vrnila v domovino, potem ko je na evropskih volitvah osvojila poslanski mandat in s tem poslansko imuniteto, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.