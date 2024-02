Aktivisti zasedli madžarski konzulat v Benetkah in zahtevali izpustitev Italijanke

Benetke, 9. februarja - Aktivisti so danes zasedli madžarski konzulat v Benetkah in zahtevali izpustitev Italijanke Ilarie Salis, ki ji na Madžarskem grozi do 24 let zapora zaradi domnevnega napada na neonaciste. Njeno priprtje že nekaj tednov vznemirja odnose med Budimpešto in Rimom, ki je izrazil protest zaradi ravnanja z Italijanko.