Italijanska policija v Pisi in Firencah napadla protestnike

Pisa/Firence, 24. februarja - Italijanska policija je v mestih Firence in Pisa med petkovimi shodi v podporo Palestincem uporabila silo proti protestnikom, večinoma študentom, pri čemer je bilo poškodovanih približno deset oseb. Posnetki nasilja policistov nad protestniki so sprožili ogorčenje na družbenih omrežjih in pri številnih politikih v državi.