Pregled - šport, 13. 6. (četrtek)

WUPPERTAL - Četrtkov trening slovenske nogometne reprezentance v Wuppertalu pred evropskim prvenstvom se je začel v pozitivnih tonih. Igralci so iz avtobusa prišli ob zvokih glasbe, še pomembnejše pa je to, da je Petar Stojanović nared za prvo tekmo, ki bo v Stuttgartu proti Danski.

KÖLN - Slovenski nogometni sodnik Slavko Vinčić je hitro prejel prvo delegiranje na prihajajočem evropskem prvenstvu v Nemčiji. Slovenski delilec pravice bo namreč sodil tekmo 1. kroga v skupini A med Madžarsko in Švico.

SZEGED - Slovenska kajakašica Špela Ponomarenko Janić je na evropskem prvenstvu v sprintu na mirnih vodah v Szegedu slavila v svoji pretekmovalni skupini na 200 m in si priveslala neposredno uvrstitev v finale. Enak podvig je uspel tudi Ljubljančanu Anžetu Urankarju, ki je bil prav tako najboljši na 200-metrski razdalji. Neposredno uvrstitev v finale sta si zagotovili Mia Medved in Anja Osterman v ženskih kajakaških dvojcih na 200 metrov.

BEOGRAD - Daljinska plavalka Špela Perše je na evropskem prvenstvu v Beogradu v drugem nastopu na petkilometrski razdalji osvojila 13. mesto.

ROGAŠKA SLATINA - Nemec Phil Bauhaus je zmagovalec druge etape 30. kolesarske dirke po Sloveniji. Na 177,9 km dolgi trasi od Žalca do Rogaške Slatine je bil v sprintu glavnine tesno boljši od Italijana Alberta Daineseja, tretji pa je končal slovenski as Luka Mezgec. V seštevku vodi Bauhaus, Mezgec je peti.

LJUBLJANA - Slovenski namiznoteniški igralci na domačem turnirju Star Contender v ljubljanskem Tivoliju v prvem krogu niso imeli veliko uspeha. Veselili so se dveh zmag, Darko Jorgić je skupaj s Hrvatom Tomislavom Pucarjem v igri dvojic s 3:1 premagal Singapurca Izaaca Queka ter Koena Panga, dvojica Ana Tofant/Sara Tokić pa je s 3:2 ugnala tajski par.

KRAKOV - Slovenska kajakaška reprezentanca si je prvi dan kvalifikacij na tekmi svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah v poljskem Krakovu zagotovila štiri polfinalne vstopnice. Finale bodo lovili Lan Tominc, Tine Kancler in Žiga Lin Hočevar pri kajakaših ter Ajda Novak pri kajakašicah.

BRESCIA - Slovenski strelec v trapu Matjaž Lepen je na letošnji četrti tekmi za svetovni pokal v italijanskem Lonatu zasedel nehvaležno sedmo mesto in za las ostal brez finala.

LJUBLJANA - Slovenske odbojkarice na mivki Tjaša Kotnik in Tajda Lovšin ter Živa Javornik in Maja Marolt na finalu pokala narodov v Latviji niso bile kos Avstrijkam in Italijankam. S tem so Slovenke končale nastope in se niso uvrstile na poletne olimpijske igre v Parizu.

WIMBLEDON - Španski teniški zvezdnik Rafael Nadal bo izpustil teniški turnir za veliki slam na sveti travi v Wimbledonu. Nadal želi pred koncem sila uspešne tekmovalne poti nastopiti na olimpijskem turnirju na pariškem pesku, na katerem je osvojil kar 14 naslovov na turnirju za grand slam na Rolandu Garrosu.

DALLAS - Košarkarji Dallas Mavericks tudi ob boljši predstavi Kyrieja Irvinga in 27 točkam slovenskega asa Luke Dončića na tretji tekmi finala severnoameriške lige NBA niso našli pravega odgovora za moštvo Boston Celtics. Končni izid je bil 106:99 za kelte, ki bodo tako imeli na četrti tekmi prvo zaključno žogico za končno zmagoslavje.