MJU policistom in vojakom: Mesto za iskanje rešitev pogajalska miza, ne zaostrovanje retorike

Ljubljana, 13. junija - Na ministrstvu za javno upravo ob napovedi policijske stavke in protestnega shoda vojakov poudarjajo, da naj bi se skladno z vladnim predlogom plače vojakom in policistom zvišale za 25 do 30 odstotkov oz. več kot 400 evrov. Pravo mesto za iskanje konstruktivnih rešitev je pogajalska miza in nikakor zaostrovanje retorike, so dodali.