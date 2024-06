Vlada in sindikati javnega sektorja znova na pogajanjih o plačah

Ljubljana, 12. junija - Predstavniki vlade in sindikatov javnega sektorja se bodo v okviru pogajanj o prenovi plačnega sistema in odpravi plačnih nesorazmerij danes znova sestali na krovni ravni. Sodeč po izjavah iz sindikalnih vrst, pa se tudi v zadnjem krogu stebrnih pogajanj, ki so potekala v ponedeljek, niso uskladili o vseh odprtih vprašanjih.