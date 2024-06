Policijski in vojaški sindikati ogorčeni napovedujejo stavko in protest

Ljubljana, 13. junija - Policijski in vojaški sindikati so ogorčeni nad ravnanjem vlade, ki je na stebrnih pogajanjih v ponedeljek nekaterim primerljivim poklicnim skupinam ponudila višja vrednotenja delovnih mest kot policistom, vojakom in strokovno-tehničnim delavcem. Če jim ne bo prisluhnila, vzporedno s policijsko stavko napovedujejo tudi protestni shod vojakov.