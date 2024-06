Vrhovno sodišče ZDA soglasno zavrnilo zahtevo po prepovedi tablete za splav

Washington, 13. junija - Ameriško vrhovno sodišče je danes soglasno zavrnilo zahtevo po prepovedi tablete za splav mifepriston, poročajo ameriški mediji. Sodišče je presodilo, da tožniki nimajo pravne podlage za spodbijanje odločitev zvezne Uprave za hrano in zdravila (FDA) iz leta 2016 in 2021, ki sta olajšali dostop do te tablete.