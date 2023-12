Vrhovno sodišče ZDA bo odločalo o omejitvi dostopa do tabletk za splav

Washington, 13. decembra - Ameriško vrhovno sodišče je danes sklenilo, da bo odločalo o omejitvah dostopa do tabletke za umetno prekinitev nosečnosti mifepriston, ki jih je avgusta uvedlo konservativno zvezno prizivno sodišče v New Orleansu. Gre za najpomembnejši primer o pravici do splava pred vrhovnim sodiščem, ki je lani ukinilo to ustavno pravico po vsem ozemlju ZDA.