Leto dni po odločitvi vrhovnega sodišča 25 ameriških zveznih držav z zakoni o prepovedi ali omejitvi splava

piše dopisnik STA iz New Yorka Robi Poredoš

New York, 24. junija - Pred točno enim letom je vrhovno sodišče ZDA sprejelo odločitev, s katero je bila ukinjena ustavno zagotovljena pravica do splava v ZDA na zvezni ravni. V zadnjem letu je 25 zveznih držav sprejelo zakone, ki so splav prepovedali ali omejili, pravico do umetne prekinitve nosečnosti pa so posebej zaščitili v 20 državah.