Vlada Simona Slokana ponovno imenovala za glavnega inšpektorja za šolstvo

Ljubljana, 13. junija - Vlada je danes za glavnega inšpektorja na inšpektoratu za šolstvo in šport znova imenovala Simona Slokana, ki je funkcijo opravljal zadnjih pet let. Slokan bo novi petletni mandat nastopil 18. avgusta, iztekel pa se mu bo avgusta 2029 z možnostjo ponovnega imenovanja, so sporočili z vlade.