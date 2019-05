Za glavnega šolskega inšpektorja trije kandidati, med njimi Slokan

Ljubljana, 9. maja - Na javni natečaj za položaj glavnega inšpektorja Inšpektorata RS za šolstvo in šport so se po podatkih ministrstva za javno upravo prijavili trije kandidati. Med njimi je tudi Simon Slokan, ki po razrešitvi prejšnjega glavnega inšpektorja Tomaža Rozmana inšpektorat vodi kot vršilec dolžnosti, so za STA potrdili na ministrstvu za izobraževanje.