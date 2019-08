Vlada za glavnega šolskega inšpektorja imenovala Simona Slokana

Ljubljana, 7. avgusta - Vlada je na današnji dopisni seji sprejela odločbo, da za glavnega inšpektorja inšpektorata za šolstvo in šport imenuje Simona Slokana, ki je po razrešitvi Tomaža Rozmana inšpektorat vodil kot vršilec dolžnosti. Slokan bo položaj nastopil 18. avgusta, in sicer za mandatno dobo petih let, so sporočili iz vlade.