Bruselj želi od treh pornografskih platform informacije o zaščiti otrok

Bruselj, 13. junija - Evropska komisija je v skladu z aktom o digitalnih storitvah (DSA) pornografskim spletnim stranem Pornhub, Stripchat in XVideos danes poslala zahtevo za več informacij o sprejetih ukrepih za preprečevanje širjenja nezakonitih vsebin in zaščito mladoletnikov na spletu, so sporočili v Bruslju.