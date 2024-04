EU dodatno zaostrila pravila za tri pornografske platforme

Bruselj, 19. aprila - Pornografske spletne strani Pornhub, XVideos in Stripchat bodo od prihodnjega tedna podvržene najstrožjim pravilom iz akta o digitalnih storitvah. Med drugim bodo morale Evropski komisiji pošiljati poročila o oceni tveganja, izpolnjevati dodatne obveznosti glede preglednosti in raziskovalcem zagotavljati dostop do podatkov.