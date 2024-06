Blejski vodni festival opozarja na nova onesnaževala pitne vode

Bled, 13. junija - Tradicionalni Blejski vodni festival oziroma forum (BWF), ki se je začel danes, se letos osredotoča na nova onesnaževala pitne vode, kakršni so mikroplastika in farmacevtska sredstva. Kot so opozorili sodelujoči, o vplivu omenjenih onesnaževal še ni zadostnih raziskav, prav tako tudi ne tehnologij za njihovo odstranjevanje.