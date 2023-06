Letošnji blejski vodni forum obogaten s festivalom za širšo javnost

Bled, 8. junija - Bled danes in v petek gosti osmi mednarodni strokovni dogodek Bled Water Forum, ki se tokrat posveča tudi vse bolj aktualni temi vodne varnosti. Letošnji forum bo nadgrajen s festivalom, ki je namenjen širši javnosti in kjer bodo lahko obiskovalci okušali različne ustekleničene vode in vodne koktajle.