Blejski vodni festival predstavlja primere dobrih praks pri skrbi za vodo

Bled, 16. junija - Tradicionalni Blejski vodni festival danes in v petek na Bledu gosti vrsto domačih in tujih strokovnjakov s področja upravljanja vodnih virov in distribucije vode od izvira do mize. Udeležuje se ga tudi novi minister za okolje in prostor Uroš Brežan, ki je izpostavil doprinos festivala k razumevanju pomena pitne vode.