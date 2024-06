V javni obravnavi spremembe uredbe o samozaposlenih v kulturi

Ljubljana, 13. junija - Od danes so za mesec dni v javni obravnavi spremembe in dopolnitve uredbe o samozaposlenih v kulturi. Ena od novosti je uvedba štirih kariernih razredov, ki naj bi samozaposlenim v kulturi zagotovila večjo socialno varnost. Med drugim se posodabljata seznam nagrad in poklicev. Vlada naj bi uredbo obravnavala predvidoma konec avgusta.