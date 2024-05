Sindikati za samozaposlene v kulturi pred sprejemom kolektivne pogodbe zahtevajo sporazum

Ljubljana, 29. maja - Sindikalna konfederacija Glosa-Zasuk in sindikat Sviz sta ponovno opozorila, da po več kot letu dni, odkar so pristopili k pogajanjem z vlado za ureditev plačevanja samozaposlenih v kulturi s kolektivno pogodbo, ta še vedno ni bila sprejeta. Na torkovem sestanku s pristojnim ministrstvom so zahtevali, da se do konca junija sprejme sporazum.