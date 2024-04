Vlada določila višino nadomestila za samozaposlene v kulturi v primeru bolezni

Ljubljana, 24. aprila - Vlada je na današnji seji določila višino dnevnega nadomestila za čas zadržanosti od dela zaradi bolezni za samozaposlene v kulturi za polni delovni čas. Sklenila je, da bo dnevno nadomestilo letos znašalo 37,78 evra, in sicer do vključno 30. delovnega dne bolezni, če ta traja najmanj 31 delovnih dni, so sporočili z vladnega urada za komuniciranje.