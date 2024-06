Slovenska skupnost v ZDA proslavlja dan državnosti

Washington, 13. junija - Slovensko veleposlaništvo v Washingtonu je v sredo pripravilo sprejem pred dnevom državnosti, ki so se ga udeležili predstavniki vlade in senatorka Amy Klobuchar, podobno so praznik predčasno proslavili tudi v Clevelandu in Minneapolisu. V naslednjih dveh tednih do 25. junija bodo proslave potekale tudi v drugih zveznih državah ZDA.