Slovenija ob dnevu državnosti prejema čestitke iz tujine

Ljubljana, 25. junija - Slovenija ob današnjem dnevu državnosti prejema čestitke iz tujine. Predsedniku republike Borutu Pahorju so med drugim čestitko poslali voditelji Italije, Avstrije, Hrvaške, Nemčije, Češke, Slovaške, Rusije, Japonske, Belgije in Švedske, so sporočili iz Pahorjevega urada.