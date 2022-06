Ameriški Slovenci že praznujejo dan državnosti

New York, 18. junija - Ameriški Slovenci v pensilvanskem Bethlehemu so v petek počastili dan državnosti s tradicionalnim dvigom zastave pred mestno hišo, sprejemom in otvoritvijo slovenske razstave Mi in oni brez meja. Že v sredo je potekal svečani sprejem na veleposlaništvu v Washingtonu, 24. in 25. junija pa bodo proslave med drugim tudi v Clevelandu in Pueblu.

Veleposlanik Tone Kajzer, ki se je pred dnevi srečal s predsednikom ZDA Josephom Bidnom, je v Washington na sprejem med drugim povabil člane ameriške vlade iz State Departmenta in Bele hiše, pa tudi predstavnike gospodarstva, kulture, diplomacije in ameriške Slovence.

Kajzer je opisal začetke slovenskega osamosvajanja in dosežke v zadnjih 31 letih ter poudaril partnerske in zavezniške odnose z ZDA, posebej v lanskem letu, ko je Slovenija predsedovala EU. Ocenil je, da se odnosi krepijo, poglablja se strateški dialog in druge oblike sodelovanja, vključno z multilateralnim, kjer Slovenija krepi tehnološko razvojni potencial v ZDA in odpira tehnološko-razvojno predstavništvo v Silicijevi dolini.

Prisotne sta nagovorila tudi senator Rob Portman, ki sopredseduje skupini prijateljstva v ameriškem senatu in pomočnik ameriškega zunanjega ministra Dough Jones. Oba sta čestitala Sloveniji za praznik in izpostavila njeno pozitivno vlogo tesne partnerke in zaveznice. Portman je govoril tudi o skupnih prizadevanjih za pomoč Ukrajini.

Kajzer je potem v imenu urada vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu predal spominsko priznanje profesorici Lei Plut za njeno delo in tudi prizadevanja za ameriško priznanje neodvisnosti Slovenije.

V petek so se praznovanja dneva državnosti v Bethlehemu v organizaciji pod vodstvom predsednika društva pobratenih mest Jona Ricea poleg Kajzerja in generalne konzulke iz Clevelanda Alenke Jerak udeležili tudi predstavniki pobratenega mesta Murska Sobota.

Direktorica sveta Zavoda za kulturo, turizem in šport Brigita Perhavec je prisotne nagovorila v prekmurščini, vodja urada župana Vida Lukač pa je prenesla županove pozdrave.

Škof evangeličanske cerkve Leon Novak je tokrat poleg uvodne molitve opravil tudi dvig zastave namesto pobudnika Društva pobratenih mest Bethlehem Murska Sobota Stephena Antalicsa, ki ga je predsednik Borut Pahor pred kratkim odlikoval z redom za zasluge. Antalics je nedavno pri svojih 93 letih postal tudi državljan domovine svojih staršev.

Prisotne je pozdravil še izvršni direktor okrožja Northampton v Pensilvaniji Lamont McClure, ki je poudaril pomen mirnega sožitja med narodi, ki sedaj v luči vojne v Ukrajini dobiva nov pomen.

Po tradicionalnem sprejemu je v organizaciji generalnega konzulata v Clevelandu potekala še otvoritev razstave Slovenskega tehničnega muzeja z naslovom Mi in oni brez meja.

Razstava predstavlja znanstvenike in inovatorje slovenskega rodu, ki so na različne načine in na različnih področjih delovanja prispevali k razvoju ameriške znanosti. Razstava je že gostovala v Clevelandu, Washingtonu in Columbusu v Ohiu, kasneje se seli še v ostale zvezne države ZDA.

Jerakova je povedala, da bodo slovenske zastave 24. in 25. junija zaplapolale še na mestnih hišah Clevelanda, Euclida (Ohio) in Puebla v Koloradu, v Clevelandu pa bo stolpnica Terminal Tower obarvana v barve slovenske zastave. Podobno bodo praznovali tudi v Indiani, Illinoisu, Michiganu in Wisconsinu.

Osrednja prireditev bo v Clevelandu potekala v nedeljo 26. junija na Slovenski pristavi, skupaj s tradicionalno prireditvijo Ponosen, da sem Slovenec/Slovenka. Pričakujejo več kot 500 ljudi, na slovesnosti pa bodo slovenskim rojakom in ameriškim prijateljem podeljene spominske medalje v zahvalo za njihove aktivnosti pri ameriškem priznanju samostojne Slovenije.