Delo o kratkoročnem oddajanju nepremičnin (13. 6.)

Ljubljana, 12. junija - Nataša Čepar v komentarju Težava z napihljivo blazino in zajtrkom piše o Airbnbju, ki je danes vreden skoraj sto milijard dolarjev ter je skupaj z drugimi podobnimi platformami v zadnjih letih usodno zaznamoval globalni turistični in nepremičninski trg. Avtor meni, da prav vprašanje nadzora ostaja, tako kot do zdaj, še naprej odprto.